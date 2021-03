Meilleur apprenti boulanger de France : Louis Jean de Baume-les-Dames décroche le titre

Louis Jean, 18 ans, a été sacré meilleur apprenti boulanger de France le 20 février 2021 à Concarneau, dans le Finistère. Le jeune apprenti originaire de Baume-les-Dames est en apprentissage à la Boulangerie Pâtisserie Humbert à Valdahon. Il s'est illustré grâce à sa pyramide de pain de mie surmontée d'un buste d'Osiris sculpté en pain de décoration.

Une viennoiserie à la mangue en forme d'étoile

"Je pense que les juges ont beaucoup aimé mon dossier, ma pyramide et mes viennoiseries", explique le jeune apprenti. Et quand il décrit sa viennoiserie phare, on a l'eau à la bouche : "c'est une forme d'étoile en pâte à croissant avec de la crème d'amande à la framboise à l'intérieur et une mangue sur le dessus".

Louis Jean a réalisé une viennoiserie en forme d'étoile avec de la pâte à croissant, de la crème d'amande à la framboise et des mangues. - Stéphane Jean et Anne Maurice

J'aimerais me perfectionner dans le feuilletage"

Originaire de Baume-les-Dames, Louis Jean raconte avoir toujours été passionné de pâtisserie, depuis tout petit. Mais faute de place en apprentissage, il s'est réorienté vers la boulangerie, un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui : "j'aimerais me perfectionner dans le feuilletage, tout ce qui est galettes, chaussons aux pommes". Un projet que le jeune meilleur apprenti de France pourra mener dans un an et demi, à la fin de son brevet professionnel.

Une belle réussite qu'il doit en grande partie à son patron : "il m'a laissé m'entraîner, j'ai pu faire dix concours blancs et il ne me disait pas que je gaspillais de la matière première", raconte Louis Jean, reconnaissant.