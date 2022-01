Épiphanie : la meilleure galette du Loiret 2022 est fabriquée à Beaugency

"Le secret d'une bonne galette, c'est d'abord le feuilletage". Franck Colas, boulanger à Beaugency, sait de quoi il parle : il a reçu en décembre le prix de la meilleure galette du Loiret 2022. Après avoir fait "la pâte la veille, pour qu'elle repose tranquillement", "on incorpore du beurre, dans lequel on donne des tours différents. Les tours, c'est lorsque vous mettez des couches successives de pâte et de beurre. Il en faut six", explique-t-il.

La galette doit ensuite être chiquetée, c'est-à-dire "entaillée avec la lame d'un couteau sur les bords pour qu'elle prenne uniformément", précise Anthony, l'un des pâtissiers de la boulangerie Le Four à Bois, "avant de mettre un rayage spécifique", à savoir un dessin en forme de feuille pour reconnaître la galette traditionnelle. Après 40 minutes de cuisson à 180°C, Tatiana, également pâtissière, se charge de la dernière étape : "Je mets du sirop sur la galette, qui est un mélange d'eau et de sucre, pour la faire briller", explique-t-elle.

Lorsqu'on la goûte, une bonne galette doit avoir "un goût de beurre au niveau du feuilletage, et la crème d'amande ne doit pas être acidulée, il ne doit pas y avoir d'amertume. Vous devez juste avoir un goût d'amande dans la bouche", raconte Franck Colas, pour qui le prix de la meilleure galette 2022 est avant tout la récompense "du travail d'équipe" des 18 salariés du Four à Bois. Chaque année au mois de janvier, la galette des rois représente 40% du chiffre d'affaires de cette boulangerie de Beaugency.