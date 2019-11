Meisenthal: LABO, la toute nouvelle boule de Noël

C'est un assemblage de récipients et d'ustensiles de chimie en verre. La boule de Noël de l'année s'appelle Labo. Elle a été imaginée par deux jeunes designers parisiennes, Clara Bellet et Clémence Paillieux et soufflée par les verriers du Centre International d'Art Verrier de Meisenthal.

La boule de Noël de Meisenthal dans les Vosges du Nord a soufflé ce jeudi soir ses vingt bougies d'existence. La star de cette année s'appelle LAB, elle est le résultat d'une combinaison d'accessoires de chimiste. On la doit à deux jeunes designers parisiennes, Clara Bellet et Clémence Pailleux. "De l'alchimie du réveillon de Noël on est passées à la chimie et on s'est inspirées de toutes ces formes de laboratoire, tubes à essais, ballons etc..." Clémence Paillieux, l'une des deux designers

Clara Bellet et Clémence Paillieux, les deux designers - Guy Rebmeister/CIAV

LAB - Guy Rebmeister/CIAV

La boule de Noël de Meisenthal, version contemporaine, souffle cette année ses vingt bougies d'anniversaire. Yann Grienenberger, directeur du Centre International d'Art Verrier, le CIAV de Meisenthal insiste sur le lien qui s'est développé entre cette collection et le public qui vient chaque année de plus en plus nombreux. "les gens appellent chaque boule par leur petit nom, ils passent des heures à choisir l'heureuse élue, certains couples en achètent trois parce qu'ils ont trois enfants et qu'ils ont envie de leur transmettre" Yann Grienenberger, le directeur du CIAV

La fabrication de LAB - Guy Rebmeister/CIAV

L'an dernier le site verrier de Meisenthal a écoulé 50.000 boules de Noël, dont 20.000 pièces de la star de 2018, l'Arti, comme artichaut.