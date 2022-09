Melle célèbre les 150 ans de ses usines

Les journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end du 17 et 18 septembre marquent aussi le début de la manifestation organisée autour des 150 ans des usines de Melle. Production de sucre, d'alcool et puis l'arrivée de la chimie. Une histoire riche qui a façonné le territoire.

"On continue de les appeler les usines de Melle même si aujourd'hui les entreprises ont des noms propres. C'est une histoire structurante autant pour la ville de Melle que pour Celles-sur-Belle et Chef-Boutonne qui ont une histoire liée à ce développement économique et industriel", explique Nathalie Gaillard, cheffe de projet du pays d'art et d'histoire de Mellois en Poitou.

Des usines qui ont évolué dans le temps "avec d'abord les distilleries qui utilisaient des betteraves à sucre. Après s'est développée la chimie. Et il y a eu des répercussions sur la vie locale, de plus en plus d'ouvriers et des quartiers entiers qui se sont constitués et qui ont donné à Melle un second souffle".

Cet anniversaire est aussi l'occasion de mettre en avant des épopées. Par exemple celle de Jean-François Cail, natif de Chef-Boutonne. "Aujourd'hui on dirait que c'est un self-made man parce qu'il est parti de rien et a bâti un empire autour du sucre. Il a inventé ce qu'on appelle la locomotive du 19e siècle et il est devenu un industriel mondialement réputé. Son nom est même gravé sur la Tour Eiffel avec d'autres noms de grands entrepreneurs", détaille Nathalie Gaillard. Une avenue Jean-François Cail sera d'ailleurs inaugurée à Melle ce samedi 17 septembre, remplaçant l'avenue de Limoges.

Des visites, des balades décalées, des conférences ou encore des expositions rythment cet anniversaire du 17 septembre au 6 novembre. Le programme des 150 ans des usines de Melle est à retrouver en détail ici.