Membre du jury du festival du film de Dinard, Eye Haïdara connaît bien la Bretagne

Ce samedi 2 octobre, le festival du film britannique de Dinard va remettre ses prix lors d’une cérémonie de clôture présidée par Bérénice Bejo. Au sein du jury, on retrouve notamment Laura Smet, Finnegan Oldfield ou encore Eye Haïdara. L’actrice a été révélée au grand public par le film "Le sens de la fête".

Avant ce succès au cinéma, elle a passé plusieurs années au théâtre et notamment en Bretagne, au théâtre de Lorient ou au théâtre national de Bretagne à Rennes. Elle revient pour nous sur ces années de sa vie.

Quels souvenirs gardez-vous de vos années de théâtre en Bretagne ?

J'ai passé un peu plus de trois ans à Lorient. J’ai même habité sur la plage à Fort-Bloqué du côté de Ploemeur. J’ai fait une tournée bretonne à deux reprises. J’ai dû passer quatre ans en Bretagne, ça représente un gros moment et un moment très important de ma carrière. Une période très formatrice car la scène est un terrain de jeu formidable. En revanche, je ne connaissais pas Dinard. Je n’ai pas eu le temps d’en découvrir grand-chose mais j’ai trouvé cela très coquet. J’ai marché dans la ville et je me suis rendu compte que c’était un coin très charmant.

Le cinéma britannique, ça vous évoque quoi ?

La jeunesse. J’ai vu beaucoup de films anglais sur la jeunesse. Je pense à Ken Loach, à "This is England", j’ai vu un film magnifique il y a quelques années "Le géant égoïste". J’ai adoré ce film. C’est un cinéma qui parle beaucoup. J’ai vécu un petit peu en Angleterre et l’Angleterre de Ken Loach est celle que j’ai pu croiser.

C’était naturel pour vous de dire oui à Dinard ?

Ca m’a intéressé et ça m’a emballé de pouvoir le faire. J’ai l’impression que nous sommes plutôt d’accord au sein du jury. Je ne connaissais pas tout le monde donc c’est super de pouvoir rencontrer des gens et c’est aussi très bien de passer des moments privilégiés avec d’autres. C’est toujours un moment privilégié de partager des films avec quelqu’un dans une salle.

Qu’est-ce que le succès du "Sens de la fête" a changé dans votre carrière ?

Il y a eu un avant et un après "Sens de la fête". Moi j’ai passé beaucoup de temps au théâtre et j’aime aussi beaucoup le cinéma. Depuis ce film, j’ai eu beaucoup plus d’opportunités. Il y a clairement eu un effet positif après la sortie de ce film.