Même en National le Poitiers Basket 86 pourra jouer à l' Arena Futuroscope

Le Poitiers Basket 86 quittant le championnat de Pro B, pourra-t-il évoluer dans la future salle de spectacle et de sport ? "Pas de problème" répond le Département de la Vienne, "pourquoi pas" annonce le club.

Poitiers, France

Des matchs de basket à la future salle Aréna Futuroscope en fonction du niveau du PB 86 ? La question est légitime, car le club de basket de la Vienne est dernier de Pro B et voit arriver à grands pas la relégation en National à la fin de la saison. Depuis des années on évoque des matchs du PB 86 dans la future salle de sport et de spectacle, construite par le département de la Vienne, qui va sortir de terre sur la zone du Futuroscope en 2021. Problème personne n'imaginait alors que le club pourrait redescendre de division.

Louis Bordonneau, président du PB 86 ne s'enflamme pas : "Oui pourquoi pas, même en National on pourra imaginer des Poitiers-La Rochelle ou des Poitiers-Tours, ou encore des matchs de haut niveau en coupe de France, mais peut être pas toutes les rencontres. Pour le moment si on doit descendre l'idée est de remonter aussitôt en ProB. De toutes façons rien n'est encore décidé ni acté concernant les modalités de matchs à l' Aréna".

Bruno Belin, président du Département de la Vienne se veut solidaire "On n'a jamais laissé tomber un club sportif, et si le Poitiers Basket 86 doit évoluer dans le championnat de National, il sera le bienvenu à l' Aréna-Futuroscope que nous allons construire".