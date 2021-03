Même fermé, le théâtre d'Epernay offre des spectacles à son public, via internet

Avec la fermeture des lieux culturels, les théâtres sont de plus en plus nombreux à faire des captations de spectacles pour les diffuser ensuite sur leurs sites ou sur Youtube. Il y a quelques jours le Salmanazar d'Epernay a capté le spectacle "Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable".

Une salle de bain comme décor, avec baignoire et toilettes. Un couple se lave, joue, s'habille, vit devant nous. La femme répète plus de 150 fois : "A quoi tu penses?", sur différents tons et l'homme répond : "Je pense que sur mon gâteau d'anniversaire, les bougies commencent à coûter plus cher que le gâteau", ou encore, "Je pense que j'aimerais que tu sois ici plutôt qu'ailleurs". C'est ça, le spectacle "Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable", tiré d'un livre de l'auteur Hervé Le Tellier (prix Goncourt 2020).

La captation a eu lieu sans public, ou presque, puisqu'une dizaine de techniciens et de membres de l'équipe du Salmanazar était présent. "Pour nous c'était comme jouer au stade de France !", dit Isabelle en riant. La comédienne n'avait pas joué depuis plus d'un an : "Ca nous manque beaucoup. C'est notre métier, notre raison de vivre de jouer devant un public".

On a mis la même énergie que si on avait joué devant 250 personnes

La pièce a été captée devant une poignée de techniciens Copier

Filmer une représentation pour la diffuser ensuite sur internet, c'est donc mieux que rien pour les artistes et pour le metteur en scène Frédéric Cherboeuf : "C'est un peu de la science fiction. Ce n'est évidemment pas l'équivalent du spectacle vivant, mais c'est quand même une sorte de réconciliation pour nous et pour les spectateurs, frustrés de ne plus avoir accès à la culture".

Alors il n'hésitera pas à renouveler l'expérience, même si cela demande un peu d'adaptation : "On a travaillé main dans la main avec les techniciens. Une fois que l'on savait où se trouvaient les caméras et les micros, tout s'est bien passé".

"Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable" est à voir jusqu'au 20 mai sur Youtube.