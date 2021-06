"Même les souris vont au paradis" : un film né et en partie conçu à Annecy

L’heure de la première rencontre d’un film avec le public est toujours un grand moment. Et pour "Même les souris vont au paradis", le rendez-vous est fixé à 14h30 ce mercredi. "On est excités", souffle Alexandre Charlet, le producteur annécien et patron des Films du Cygne. Impatient aussi et stressé. "J’espère que les spectateurs prendront autant de plaisir que nous en avons eu à le fabriquer."

"Même les souris vont au paradis" retrace les aventures d’une jeune souris et d’un renardeau au paradis des animaux. Dans ce monde parallèle, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. Il est présenté en avant-première mondiale dans la sélection officielle du Festival international du film d’animation d’Annecy (hors compétition).

"Un bébé d'Annecy"

Ce film d’animation est un "bébé d’Annecy" explique le producteur. "Le projet est né en 2014 ici au Festival lors d’une rencontre avec des équipes tchèques." Le tournage a débuté quatre ans plus tard à Prague pour la partie stop motion (image par image). "Nous avons fabriqué une centaine de marionnettes et quatre-vingts décors", poursuit Alexandre Charlet. Toute la partie 3D a été réalisée à Annecy par le studio InTheBox. La sortie officielle au cinéma est prévue le 27 octobre.

C'est un film qui appartient aussi aux Haut-Savoyards et qui a dans ses veines un sang annécien." - Alexandre Charlet (Les Films du Cygne)

