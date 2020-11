Même sans marché, Montbéliard soigne son allure de Noël

Montbéliard fait plus que sauver les apparences à partir de samedi en illuminant la ville. Pas de marché de Noël, comme depuis 34 ans, mais des lumières en grand nombre. Et un soutien aux commerçants, notamment cafés-restaurants qui auront droit à un chalet pour faciliter leur vente à emporter

Même sans marché, Montbéliard aura des allures de capitale de Noël. La ville a décidé de mettre le paquet sur les illuminations, ainsi que quelques aménagements : place Saint Martin, Dorian, Denfert Rochereau, pour conjurer l'absence de marché de Noël (pour cause de crise sanitaire) en donnant un air de fête à toute la vieille ville.

En chiffre, comme l'an dernier, ce sont 115 000 leds qui illumineront la ville et 123 motifs ainsi que la mise en lumière de plusieurs bâtiments emblématiques : le temple Saint Martin, les Halles, le Château, l'Hôtel de Ville. Les places retrouvent leurs décors : calèche, cheval blanc, ours blanc sur la place Saint Martin, la maison du Père Noel place Dorian, un manège de petit train place Denfert et le père Noël lumineux place de la gare.

"Tout le monde a besoin de sortir pour se changer les idées" Jean-Philippe Ragot, président de l'association des commerçants. Copier

Clin d’œil à destination des cafetiers et restaurateurs, condamnés à la fermeture jusqu'à l'année prochaine.. La ville de Montbéliard leur a proposé d'installer des chalets devant leur établissement pour leur faciliter la vente à emporter. Une quinzaine de ces chalets seront dressés à partir de la semaine prochaine. "Il s'agissait d'une demande des cafetiers-restaurateurs qui souffrent. On souhaitait faire le lien avec les lumières, on leur a proposé gracieusement ces chalets pour les activités qu'ils imagineront", explique Christophe Froppier adjoint au maire de Montbéliard en charge du commerce. "Mais pas de consommation sur place. Il ne s'agit pas d'un marché de Noël en modèle réduit."

"Ce n'est pas un marché de Noël mais un clin d’œil à nos cafetiers-restaurateurs", Christophe Froppier Copier

Les commerçants, de leur coté, multiplient les animations pour attirer le chaland. Points fidélité doublés sur les cartes "Signés Montbé", une opération remboursement d'une semaine de shopping ainsi qu'un black shopping gagnant vendredi prochain 27 novembre

A noter que le stationnement sera gratuit à Montbéliard, chaque fin de semaine, les vendredis, samedis et dimanches, dès ce vendredi 27 novembre et jusqu'à Noël.

La mise en lumière de la vielle ville de Montbéliard aura lieu ce samedi à 17h30. A suivre sur la page Facebook de la ville de Montbéliard.