Même sans Tour de France, à la Planche des Belles-Filles, "on roule sur la trace des plus grands"

Pas de Tour de France cette année dans les lacets de la Planche des Belles Filles, mais une déferlante de cyclistes nostalgiques qui viennent se mesurer au mur de 20 % qui ponctue l'ascension de la désormais célèbre station de moyenne de montagne de Haute Saône.

Depuis la victoire de Chris Froom en 2012, la Planche a accueilli la Grande Boucle à cinq reprises. La dernière fois, c'était il y a moins d'un an en septembre 2020. La victoire du tour s'était jouée sur ce sommet de Haute Saône, veille de l'arrivée sur les Champ Elysées où Pogacar avait renversé Roglic. Le bitume en porte les stigmates avec de nombreuses inscriptions que les amateurs scrutent avec nostalgie.

La répuation Tour de France est une aubaine pour l'épicerie de Zézé à Plancher-les-Mines © Radio France - Christophe Beck

"On a préféré tenter une première montée à pied avant de la faire à vélo" explique ce couple des Haut de France Copier

Dans la traversée de Plancher les Mines, au pied de la Planche, Zézé, l'épicière, encourage les grappes de courageux à deux roues. "Juillet août, je n'ai que ça. Que des cyclistes qui défilent devant ma boutique. C'est génial !". Les villageois regrettent toutefois que les cyclistes ne font que traverser le village. "C'est bien le tour de France à Plancher-les-Mines, mais faudrait qu'on en profite. Rien n'est fait pour valoriser cette fréquentation internationale" lâche cette cliente de l'épicerie.

"On apprécie de rouler sur les traces des plus grands", s'exclame Dimitri, voisin de Gérardmer © Radio France - Christophe Beck

Puis vient l'ascension, en danseuse. Benoit est venu spécialement de Picardie pour se mesurer à la Planche. "C'est une montée mythique, un peu comme l'Alpe d'Huez. Une ascension connue mondialement, ce qui ne l'empêche pas d'être très dure".

Puis, nous croisons deux piétons Philippe et Emilie originaire de Cote d'Opale. "On avait hésité : vélo ou à pied. On commence à pied. Ca donne une bonne perception du parcours".

Au sommet, François Xavier, originaire de Compiègne, fait le bilan. "Il y a un passage difficile au début. Puis, là où on se trouve, à la station, puis cerise sur le parcours : la Super Planche, un mur difficilement praticable. Vivement la descente."

Reste plus qu'à attendre le prochain passage. On murmure déjà un Tour de France Femmes en 2022. Mais chut. Rien n'est annoncé pour l'instant.