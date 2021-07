Même sous la pluie, les vacanciers gardent le sourire

Quelques flaques d'eau jonchent le sol du camping de la Prairie à Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Les allées des emplacements tentes sont plutôt vides pour un dimanche de juillet. "Les réservations en tente c'est beaucoup de dernière minute, les gens voient du beau temps veulent partir sur un coup de tête", explique Nicolas Vrignaud, le directeur de l'établissement. Pourtant pas de quoi rougir, plus de la moitié des locations sont assurées grâce aux mobil-homes.

Au maximum, environ 500 personnes peuvent fouler les allées du camping. Pour l'instant c'est plutôt le calme qui règne, quatre jeunes de 16 ans jouent à la pétanque. "Non mais c'est nous qui prenons le point", lance l'un d'eux penché au-dessus des boules. Une journée classique pour des vacances, les jeunes courageux sont allés se baigner ce matin à la première heure. "La pluie c'est pas grave, on est en vacances", rappelle Max.

L'habituelle partie de pétanque, synonyme de vacances. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Vacances pluvieuses, mais heureuses

Plus loin, sur un des rares emplacements tentes occupées, il y a une caravane avec une tente pour créer un salon à l'abri des intempéries. Dedans, Grégory et Audrey se reposent. "On s'en fout clairement, ça fait tellement longtemps", dit Grégory à propos du ciel grisâtre. Sa femme acquiesce et ajoute le besoin de "prendre l'air". Ils sont aussi heureux que leurs enfants puissent de nouveau être dehors.

On les trouvent au château gonflable, leurs cris de joie nous guide. S'érige alors une grande structure de toutes les couleurs avec un ventilateur qui souffle. Les parois en plastique sont trempées, mais ce n'est pas un problème pour les trois enfants. "C'est les vacances !" s'égosille l'un deux.

Retour sous la tente pour les enfants de Grégory et Audrey, les vêtements sont trempés. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les habitués sont au rendez-vous, comme Jacques qui vient dans ce camping depuis une dizaine d'années, "de l'ouverture à la fermeture" précise ce retraité. "On préférerait qu'il y ait du soleil, habituellement sur la Vendée il y en a toujours, blague-t-il derrière ses lunettes de soleil. Là c'est exceptionnel, on va patienter."

Les nouveaux arrivants se retrouvent tous pour le pot d'arrivée, animé par le directeur, Nicolas Vrignaud. Il se fend de quelques blagues sur la météo mais veut rassurer et rappelle que le temps change rapidement en bord de mer. Des paroles qui tombent à pic, puisque le soleil commence légèrement à traverser la couche nuageuse qui recouvrait le secteur depuis plusieurs heures.