Memphis Show : la comédie musicale lilloise reçoit le prix du public

Lille, France

Le Memphis Show, spectacle musical sur la scène du casino Barrière de Lille depuis le mois de mars, vient de recevoir un prix prestigieux, lors de la troisième édition des trophées de la comédie musicale, ce lundi au théâtre Edouard VII à Paris.

Le spectacle lillois était nommé dans cinq catégories, et il a remporté le trophée du public, c'est le public qui était invité à voter, sur internet, parmi 25 comédies musicales. Et il y avait des poids lourds, la plupart était de grosses productions parisiennes, comme Chicago, célèbre Musicals façon Broadway, ou We will rock you autour des chansons de Queen.

Des artistes régionaux

Mais ce sont nos petits Nordistes qui l'ont emporté haut la main, le metteur en scène Alexis Mériaux, 34 ans, est donc sur un petit nuage depuis la cérémonie : "je n'ai pas réalisé tout de suite, il m'a fallu une heure ou deux pour réaliser que, ça y est, on l'a vraiment eu. C'est la plus belle des victoires, que le public reconnaisse les talents qu'on a dans le Nord". Tous les artistes sont en effet Nordistes, c'est une volonté du Casino Barrière de montrer les talents de chez nous.

En trois mois, le Memphis Show a été vu par plus de 10 000 personnes. La dernière représentation, c'est ce vendredi 21 juin, jour de fête de la musique, au Casino Barrière de Lille. Rien n'est encore décidé pour la suite, mais la troupe espère que d'autres casinos du groupe, ailleurs en France, les feront jouer.

ECOUTEZ : la belle histoire du Memphis Show