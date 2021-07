Mende et la Lozère attirent les sportifs de haut niveau

Les crocos sont arrivés samedi pour un stage d’une semaine. Ils s’entraînent tous les jours sur le complexe sportif du chapitre à Mende. Des entraînements sous les yeux de nombreux Lozériens comme Alain : "Je suis très surpris de les voir ici, j'ai été très surpris, très content. C'est très, très bien. Je vais m'asseoir, regarder un peu. Ils viennent en Lozère chercher un peu de tranquillité. C'est une très très bonne initiative. Et puis pour se ressourcer, pour préparer une saison, on est bien mieux en altitude".

À 800 m d’altitude, l’environnement est idéal pour préparer la saison à venir pour Pascal Plancque entraîneur du Nîmes Olympique : "C'est plutôt sympa, c'est ce qu'on est venu chercher déjà du dépaysement. Sortir de notre cadre habituel, de notre routine. Et puis trouver un lieu où on trouve des bonnes conditions d'entraînement. Et puis aussi un cadre où on respire bien. Et aussi des températures moins chaudes pour travailler avec beaucoup d'intensité. Nous, on est très content des terrains, de la qualité des terrains qui sont mis à notre disposition".

"En plus poursuitPascal Plancque on est super bien accueilli, donc ça participe aussi au fait qu'on se sente bien ici. Mais l'objectif de ce stage, c'est de travailler sur la cohésion du groupe, sur l'ambiance. Mais c'est aussi de travailler avec beaucoup d'intensité et beaucoup de concentration au quotidien lors des séances du matin et de l'après-midi."

