Mende va faire la fête

Durant 4 jours, Mende vibrera au rythme de ses traditionnelles grandes fêtes. Au programme : attractions foraines sur le Foirail, corso diurne et illuminé sur les boulevards circulaires, parade musicale, élection des reines, bal musette et feu d’artifice.

Les animations commenceront dès ce vendredi 18 août. À 18 h 30, le maire, Laurent Suau, remettra les clefs de la ville au président du comité des fêtes, Yves Planchon, place Chaptal.

Le progarmme

Vendredi 18

18 h 30 : remise des clefs de la Ville au comité des fêtes de Mende - place Chaptal. Animation par l’harmonie de Schönbrunn.

18 h 30 : concert par le groupe Le Bazar place Charles-de-Gaulle.

21 h : concert par l’orchestre Texto – place Chaptal.

Samedi 19

Animation du marché, de la ville et des cafés.

10 h à 18 h : exposition célébrant les 25 ans et les 35 ans du jumelage avec Volterra et Wunsiedel – Salles Simone-de-Beauvoir et Marguerite-Yourcenar (place du Foirail).

10 h 30 à 12 h 30 : déambulation des groupes dans le centre-ville.

15 h 30 à 17 h : déambulation des groupes dans le centre-ville.

16 h 30 : cérémonie commémorative des anniversaires des jumelages avec Volterra et Wunsiedel, animée par la fanfare de Schönbrunn, un groupe italien, l’Harmonie et la Bourreio de Mende – rue et place de la République.

21 h : corso illuminé sur les boulevards circulaires et parade musicale.

22 h : animation musicale avec l’orchestre Hors Série et élection des reines au théâtre de Mende. Tarif : 5 €.

Dimanche 20

10 h 30 : office religieux en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat avec la fanfare de Schönbrunn. Messe solennelle de la Fête de Saint-Privat.

11 h 30 : présentation des reines de Mende en musique – centre-ville.

A partir de 15 h 30 : corso sur les boulevards (départ de l’avenue Foch, 1 tour).

17 h : parade des groupes musicaux sur la Place Chaptal.

18 h 30 : concert d’orgue par l’organiste de Wunsiedel - cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat.

Lundi 21

21 h : spectacle déambulatoire depuis le rond-point de la Caille par les boulevards.

22 h 15 : feu d’artifice au faubourg Montbel.

Pendant toute la durée de la fête : Attractions foraines, jeux et manèges sur la place du Foirail. Concours de pétanque de la Ville de Mende à la Vernède.

Le président du comité des fêtes, Yves Planchon Copier