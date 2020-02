Ménerbes participera à l'émission "Le village préféré des Français", présentée par Stéphane Bern !

Et si le plus beau village de France était en Vaucluse ? La liste des quatorze villages nommés pour participer à l'émission "Le village préféré des Français", émission diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern, a été dévoilée ce jeudi soir. Parmi eux, on trouve Ménerbes, village de 1 000 habitants du sud-Vaucluse !

"Une fierté pour notre patrimoine, pour notre terroir, pour toutes les belles choses que préserve notre village !" Cyril, le boulanger de Ménerbes

Dans le village, on est évidemment satisfait de cette nomination : "Tout le monde est ravi", commence le maire Christian Ruffinatto. "Nous avons été contactés par la production de l'émission qui nous a dit que nous avions été sélectionnés. J'en ai parlé à mon conseil municipal. Tout le monde était d'accord pour participer."

"C'est une fierté", s’enthousiasment les villageois. "Une fierté pour notre patrimoine, pour notre terroir, pour toutes les belles choses que préserve notre village", pour le boulanger Cyril. "Une fierté car nous avons un magnifique village", pour la gérante du café-restaurant Barbara.

14 villages en lice pour l'émission

Ménerbes sera opposé à treize autres villages de toute la France. "On espère gagner ! On concourt pour ça, en tout cas. On compte sur toute la région PACA pour nous soutenir !", appelle le maire du village.

Les équipes de télévision vont venir filmer le village en avril. L'émission sera diffusée comme chaque année en juin prochain.