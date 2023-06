Menetou-Salon : deuxième édition du festival amérindien

C'est la 2e édition du festival Amérindien et Western à Bell Fourche City le samedi 17 et le dimanche 20 juin à Menetou-Salon dans le Cher. Les organisateurs proposent aux visiteurs de se retrouver au temps des cow-boys et des indiens avec de nombreuses animations au programme, démonstrations de lasso, reconstitutions de combats de cow-boys, danses et contes amérindiens.

ⓘ Publicité

Ce dimanche à 15h, le festival accueille une conférence "Laura Ingalls, une histoire vraie" qui porte sur la vie de la petite fille de la petite maison dans la prairie. Sur place, une trentaine d'exposants seront présents et la musique country sera bien sûr à l'honneur.