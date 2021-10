Ménigoute revit au rythme du FIFO, le festival de cinéma animalier

Ménigoute, en Gâtine, va vivre jusqu'au lundi 1er novembre au rythme du FIFO. La 37e édition du festival international du film ornithologique débute ce mardi 26 octobre. Le rendez-vous des amoureux de la nature avait été annulé en 2020 au dernier moment à cause du covid-19. Il est donc de retour avec une programmation riche : plus de 60 films projetés, des expos, des ateliers, des sorties, des conférences. D'ailleurs cette année le festival démarre une journée plus tôt que d'habitude.

Ça fait du bien de revoir du monde et ça fait revivre le village - Brigitte, une habitante de Ménigoute

"Que ça fait du bien", lance Didier Gaillard, le maire de Ménigoute, 900 habitants. "En faisant le tour des personnes qui installent les stands tout le monde est ravi de se retrouver", poursuit l'élu. Et il n'est pas le seul à se réjouir. "On est très heureux de retrouver le festival", lâche Thierry Terrasson, charcutier-traiteur, il gère le Spar de Ménigoute. "C'est toujours un super moment très convivial et puis ça nous fait fonctionner. Je pense qu'on a + 25% au mois d'octobre. Pour nos métiers on a deux périodes, c'est Noël et le festival". Le magasin qui s'adapte. "Il y a plus de bio et plus de choses à base de soja", raconte Thérèse Terrasson qui travaille avec son mari dans le magasin.

Thierry Terrasson, est charcutier traiteur, il gère aussi le Spar de Ménigoute © Radio France - Noémie Guillotin

Une soixantaine de films projetés

Les organisateurs s'attendent à une bonne fréquentation. "Nous affichons complet sur les séances de projection de films documentaires dans une salle qui fait un peu plus d'un millier de places et ça, c'est extrêmement rare", se réjouit Dominique Brouard, le fondateurs et président du FIFO. Et le coronavirus n'a pas trop impacter les productions. "Les cinéastes bossent dehors, les contaminations sont plus restreintes, et puis souvent de manière un peu solitaire ou en petites équipes. Donc, finalement, on se retrouve avec un nombre considérable de films. Plus de 60 cette année. C'est quasiment deux fois plus que les éditions précédentes".

La 37e édition du Fifo se déroule du 26 octobre au 1er novembre 2021. Tout le programme et les informations pratiques ici.