Mention très bien décernée à la candidature de Vichy et de dix autres villes thermales européennes à l'UNESCO

Frédéric Aguilera avait le sourire aux lèvres ce samedi matin au moment de révéler à la presse les conclusions d'un groupe d'experts de l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites). Le maire de Vichy a pris connaissance la veille du rapport de cet organe consultatif dans lequel il est recommandé l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de onze Grandes villes d'eaux d'Europe et parmi elles Vichy, alliées dans une candidature transnationale.

Autour du maire de Vichy, Frédéric Aguilera, Anke Matthys (à gauche, coordinateur local de la candidature) et Yves-Jean Bignon (adjoint délégué au patrimoine et au thermalisme) © Radio France - Antoine Loistron

"C'est assez rare que la décision des experts soit positive dès le premier essai, savoure Frédéric Aguilera. Par exemple, la chaîne des Puys a dû revoir plusieurs fois sa copie avant de passer ce test". Dans le détail, le rapport a relevé la "valeur universelle exceptionnelle" de ces onze villes, toutes complémentaires les unes aux autres. Les experts ont noté le vrai impact de l'activité thermale sur l'organisation des villes, ainsi que l'apport médical et culturel. "L'ICOMOS a confirmé que ces villes apportent un témoignage exceptionnel sur le patrimoine thermal européen, qui s'est particulièrement exprimé entre 1700 et 1930", souligne la municipalité.

Lancé dans le sprint final

La route ne s'arrête pas là pour la cité thermale. Il faut maintenant faire user de diplomatie pour convaincre les 21 ambassadeurs qui voteront fin juillet pour inscrire ou ces villes au patrimoine de l'UNESCO. D'ici là, les villes vont apporter les dernières modifications à la marge concernant leur candidature. Il s'agit par exemple à Vichy de revoir le périmètre de la zone tampon protégée (en vert sur la carte ci-dessous).

En rose, la zone principale concernée l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, en vert une zone tampon, également protégée - Ville de Vichy

Via une vaste campagne de communication, les cités thermales vont aussi une dernière fois tenter de mobiliser leur population et les acteurs économiques afin d'appuyer au maximum cette candidature. Vichy va notamment installer de nouvelles oriflammes, distribuer des pin's,... Une mobilisation tous azimuts, déjà saluée dans le rapport de l'ICOMOS, sur laquelle Frédéric Aguilera et son équipe espèrent s'appuyer afin de transformer définitivement l'essai et enfin savourer le résultat de cinq années de travail.

Les 11 Grandes villes d'eaux d'Europe candidates : Vichy (France), Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique), Frantiskovy Lazne, Karlovy Vary, Marianské Lazne (République Tchèque), Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden (Allemagne), Montecatini Terme (Italie) et Bath (Royaume-Uni).