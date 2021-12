Noël : quels sont les indétrônables (et les mal-aimés) du repas de fête ?

Un menu de Noël ne saurait se passer de quelques classiques incontournables. Malgré les polémiques, le foie gras se maintient en tête des préférences, tout comme le chapon et le champagne. C'est plus compliqué pour le caviar.

Qui dit Noël, dit repas de fête. Il existe quelques indétrônables dont ne saurait se passer tout menu de réveillon qui se respecte. Même si quelques fantaisies ou entorses sont parfois les bienvenues, rien ne vaut les classiques incontournables, c'est ce qui ressort des goûts des Françaises et Français.

Foie gras-chapon-champagne

Malgré les polémiques récentes autour du gavage, le foie gras, devant le saumon et la buche, reste un pilier de nos repas de fête. Et même, il est plus apprécié cette année qu'en 2020, selon le Cifog. Le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras a effectivement publié une enquête mi-décembre : à cette date, 75% de la population prévoyait de savourer du foie gras pour les fêtes, soit 2 points de plus que l'année dernière.

Côté volailles, les chapons (notamment de pintade) restent les rois de la fête selon l'Anvol, l'interprofession de la volaille de chair. La dinde, très associée au Thanksgiving américain, n'est effectivement pas la plus populaire chez nous, parce que trop grosse : 4 à 5 kilos contre 3 à 4 kilos pour un chapon.

Le champagne reste la boisson indétrônable. En majorité, les Françaises et Français optent pour le brut classique sans année, issu d'un mélange de plusieurs cépages et différents millésimes.

La caviar rime avec ringard !

Ce qui n'a jamais vraiment marché, en revanche, c'est le caviar ! Le produit est jugé trop snob, trop ringard, trop cher aussi, une image que les grandes marques tentent de casser, à grand renfort d'opérations marketing avec des chefs étoilés ou via des dégustations. Les producteurs espèrent d'ailleurs que le caviar suivra la même voie que le champagne, beaucoup plus consommé aujourd'hui qu'il y a 30 ans.