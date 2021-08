"(Mes) Aventures pyrénéennes", 10 histoires qui auraient pu tourner au drame

"Ce jour-là, il y avait un peu d'orage dans l'air entre ma femme et moi, alors pour l'embêter, j'ai décidé que j'allais grimper" raconte Bernard Bonnave-Marrat, depuis sa maison d'Oloron Sainte-Marie, où il raconte à France Bleu Béarn Bigorre l'une des dix histoires qu'il présente dans son livre, (Mes) Aventures pyrénéennes (édition L'Harmattan). Une fois arrivée en haut du pic, l'auteur fait tomber la corde qui lui permettait de redescendre en rappel. Il se retrouve donc coincé, une dizaine de mètres au-dessus de sa femme, qui l'attend en bas.

Celle-ci cherche en vain quelqu'un qui puisse grimper à son tour pour lui donner la corde, mais c'est peine perdue. "J'ai dû me résigner à monter moi-même" raconte Martine. Mais elle n'avait jamais fait d'escalade, et se retrouve pétrifiée à quelques centimètres de l'arrivée. La solution est toute trouvée : Bernard Bonnave-Morrat retire les lacets de ses chaussures et les attache pour créer une corde. A la fin tout le monde arrive à redescendre sans soucis.

L'auteur du livre explique qu'il a choisi de raconter ses pires expériences en montagne pour se démarquer des traditionnels livre de randonnée. Les randonneurs "pourront éviter de faire les mêmes erreurs", dit l'auteur dans un sourire.