Mes souvenirs de rentrée (2/4) : Christelle Loury "j'ai appris à jouer de la flûte avant l'entrée en sixième"

L'icaunaise Christelle Loury qui chantera Edith Piaf vendredi soir à Plaines Saint Lange dans l'Aube est revenue pour France Bleu Auxerre sur son plus beau souvenir de rentrée des classes . C'était en sixième au Collège Paul Bert à Auxerre.

"De toutes les rentrées, c'est la sixième qui m'a le plus marqué"

"De toutes les rentrées scolaires que j'ai pu vivre c'est l'entrée au collège qui m'a le plus marqué. Je savais qu'il y avait de nouvelles matières, dont la musique et ça m'intriguait beaucoup . Dès le mois de juin j'avais demandé à maman de m'acheter une flûte parce que je savais que c'était l'instrument que j'allais étudier. Et tout l'été j'ai travaillé pour pouvoir jouer "au clair de la lune". Ce morceau là me semblait assez facile. J'espérais avoir le cours de musique le jour de la rentrée.

"J'ai eu cours de musique le premier jour, j'étais aux anges" : Christelle Loury

Et c'est ce qui s'est passé. J'étais aux anges. J'ai pu découvrir le professeur et quand il a parlé du programme de l'année , ça m'a fait sourire. Il nous a dit que le premier morceau que nous allions travailler , c'était "au clair de la lune" . Forcément j'était très contente. Et quand on l'a présenté après l'avoir étudié en cours , j'ai eu 20 sur 20. C'était un peu la naissance de mon désir d'apprendre la musique, et de chanter. "