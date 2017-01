Métabief ouvre enfin ses pentes aux skieurs

Enfin l'ouverture à Métabief. Pour le premier week-end enneigé de la saison la station du Haut Doubs a pu accueillir plus de 2000 skieurs ce week-end. Mais un quart seulement du domaine skiable est ouvert pour l'instant.

De l'aveu de tous, il était temps. Le premier week-end d'ouverture a bien souri à la station de Métabief où plus de 2000 skieurs ont profité des joies de la glisse ce week-end avec en prime quelques flocons et même par moment un timide soleil entre les nuages. Parmi eux Nicolas et Laureline venus de Jougne se sont offert deux heures de descentes après avoir mis les enfants à l'école de ski : "ce n'est plus les vacances alors il n'y a pas trop de monde, on vient tâter la neige" confie Nicolas après avoir resserré ses chaussures de ski. Venu de Labergement-Ste Marie avec sa fille Noa, Manu savoure lui aussi : "ça fait du bien, ça fait un moment qu'on l'attendait. Mais depuis quinze ans que je viens, on voit la neige baisser", regrette-t-il.

Un quart du domaine est ouvert, et ce grâce à la neige artificielle"- Philippe Alpy, président du Syndicat qui gère Métabief

Pour l'instant l'ensemble du domaine skiable est loin d'être ouvert, avec un quart des pistes seulement. "Il était temps que la neige arrive mais nous sommes des hommes qui travaillons avec la nature, rappelle Philippe Alpy président du Syndicat mixte du Mont d'Or qui gère la station de Métabief. Les conditions sont bonnes, un quart du domaine est ouvert c'est vrai mais c'est fabuleux, sans la neige de culture jamais on ne pourrait offrir aux fans de glisse des conditions pareilles."

C'est une première en Franche-Comté, Métabief vient de se doter d'une cascade de glace articielle de quinze mètres de haut sur la piste de La Berche © Radio France - Dimitri Imbert

Outre la neige, l'attraction à Métabief c'est aussi la cascade de glace artificielle de quinze mètres de haut dont la station vient de se doter sur la piste de La Berche, pour permettre au plus grand nombre de s'initier à la discipline avec crampons, casques et piolets. "C'est une première en Franche-Comté, explique Benjamin Soufflot, guide de haute montagne du bureau Roc Émotion, basé à Pontarlier et Morteau. Elle offre un beau mur, un beau terrain de jeu. On a pris l'eau sur la canalisation du canon à neige, on l'a fait remonter au dessus de la falaise. Grâce à un système de buses d'arrosage, et un entretien pour gérer le débit suivant la température et le vent on arrive à faire des formations différentes sur la glace".

A Métabief, les employés de la station continuent malgré tout chaque jour à scruter la météo. Sur la centaine de saisonniers qui travaillent sur place d'habitude, 30% seulement sont à pied d'oeuvre, les autres sont toujours au chômage technique.