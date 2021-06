Metallica au Hellfest à Clisson en 2022

Après deux annulations successives à cause de la Covid-19, le Hellfest, le festival de musique métal de Clisson annonce une double édition pour 2022 et la venue du groupe mythique Metallica.

Pour la première fois à Clisson

En fait, il y aura deux week end de concerts de suite : les 17, 18 et 19 juin puis les 23, 24, 25 et 26 juin avec, en clôture le dimanche, les Américains de Metallica. C'est la première fois qu'ils viendront à Clisson, pour la quinzième édition du festival, considérés comme l'un des plus grands groupes de "trash métal" du monde.

D'autres grands noms de la musique métal

Les organisateurs ont dévoilé la programmation via une simple vidéo ce jeudi soir. On y apprend aussi la venue d'autres grands groupes : Korn, les Scorpions, Deep purple ou encore les Guns N'Roses