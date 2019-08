Météo : Le mois d'août aura été très fructueux pour les sites touristiques de Loire-Atlantique et de Vendée

L'été 2019 n'est pas encore terminé en Loire-Atlantique et en Vendée, mais il s'annonce déjà très positif pour les sites touristiques. Le 6 août 2019 a même été une journée record en terme de fréquentation pour la ville de Saint Nazaire et l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire.

Pays de la Loire, France

Si vous avez pris vos vacances en août, ça ne vous a pas échappé : le temps n'était pas exceptionnel, entre les nuages, la baisse des températures, et la pluie. Résultat, les sites touristiques ont fait le plein. Il y a même eu une journée record pour plusieurs sites, le 6 août 2019.

Deux fois plus de monde

L'Océarium du Croisic a fait sa plus grosse journée de l'année ce fameux 6 août. Entre 5.000 et 6.000 visiteurs sont venus admirer les poissons. C'est deux fois plus de monde qu'une journée classique pendant l'été.

Du côté de l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire, on était à un cheveux de battre le record absolu de fréquentation sur une seule journée, avec 5525 personnes. En règle générale, la météo a été très favorable tout au long de l'été, car il n'y a pas que la pluie qui attire les touristes, explique Estelle Ouvrard, chargée d'accueil et de la communication :

ECOUTEZ : "S'il ne fait pas beau, ou s'il fait trop chaud, les gens viennent" Copier

L'été 2019 pourrait être la meilleure saison depuis la création de l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire en 2006, ajoute Estelle Ouvrard.

Journée historique à Saint-Naziare

A Saint-Nazaire, c'est historique, le score absolu des visites dans l’agglomération a été battu. Quelque 7000 personnes ont choisi le 6 août pour visiter entre autres les paquebots Escal’Atlantic, le sous-marin l’Espadon, le centre éolien et l'office de tourisme.

Plusieurs explications

Selon le directeur de l'Océarium du Croisic, il y a déjà plus de touristes en août qu'en juillet. Il y a aussi, de l'aveu de tous, la météo. Globalement, toutes les gosses journées du mois d'août étaient synonymes de nuages ou de pluie.

Et puis il y a aussi la temporalité, explique la communication de Planète Sauvage. Le parc animalier réalise souvent de bonnes journées en début de semaine, les mardi et mercredi. Car après l'arrivée le samedi, l'installation le dimanche, les touristes cherchent des activité à faire. Et vous l'aurez devinez, le 6 août était un mardi.

La météo a un impact important sur les aquariums, les parcs animaliers, les attractions de Saint-Nazaire. C'est moins vrai pour le tourisme dit "urbain", comme à Nantes, où seule la canicule a véritablement impacté la fréquentation.