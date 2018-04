A Althen-des-Paluds, un atelier de meublologie redonne vie aux meubles anciens, trop chargés en rosaces ou démodés. Peinture, patine et vernis sont appliqués à la perfection pour transformer l'aspect des commodes ou consoles. Maëlle Charpier veut aussi prolonger et transmettre l'histoire du meuble.

Althen-des-Paluds, France

A Althen des Paluds, l'Atelier de Meublologie soigne les meubles. Dans son atelier, Maëlle Charpier applique patiemment peintures et patines sur des meubles "dont plus personne ne veut" .

L'Atelier de Meublologie propose des enduits et parfois des peintures en trompe - l'oeil pour copier le fer, le cuir et révolutionner l'aspect vieillot d'un buffet des années 70 surchargé de rosaces. L'ancienne assistante de vie "redonne vie a des meubles de qualité, solides, qui ont une histoire". Maëlle Charpier estime qu'ils ont "leur place dans la maison et parmi la vie familiale".

Pour "valoriser le travail qui a été fait avant", Maëlle a suivi une formation :"l'art de ce métier, c'est la technique sur le meuble pour mettre en valeur quelque chose qui n'est plus joli".

Dommage de mettre un meuble au grenier

Maëlle Charpier se désole de l'état des meubles que des propriétaires ont parfois repeint : "cette console, on appelle ça barbouillée : la peinture est écaillée, il y a des coulures de peinture." L'Atelier de Meublologie veut "transmettre l'histoire des meubles de nos grands parents car mettre un meuble dans un garage ou au grenier, c'est dommage".

Le travail de Maëlle Charpier vise la perfection dans l'application des enduits et vernis. Elle estime qu'un meuble requiert "plus de vingt-cinq heures de travail. Il faut ajouter les temps de séchage". Comptez un mois pour métamorphoser un meuble hideux en pièce contemporaine de mobilier.

Maëlle Charpier "les meubles anciens doivent prendre une nouvelle place dans la vie familiale"