Métiers d'art : Découverte d'un atelier de restauration-conservation

Les journées européennes des métiers d'art permettent de pousser la porte de cet atelier de conservation-restauration. Tout un univers à découvrir.

Ce week-end se tenaient les journées européennes des Métiers d'art. En Vaucluse, près de 350 événements étaient organisés pour mettre en lumière le travail de ceux qui sont à la fois un peu artisans et un peu artistes. L'atelier de conservation/restauration situé à l'hôtel Berton de Crillon à Avignon.

Isabelle Foriel-Destezet restaure depuis 25 ans des sculptures polychromes, des cadres en bois doré ou des tableaux. Elle travaille en blouse blanche, autour de matériel de dentiste, de vessie d'esturgeon (adhésif) et de pierres d’agate pour polir la feuille d'or. Elle est issue d'une famille d'artiste, du nord de Carpentras. Et son rapport aux œuvres est affectif. Alors elle ne restaure pas un tableau, on dira qu'elle le soigne. "Nous respectons vraiment l'oeuvre, elle n'est pas loin d'être personnifiée".

La première étape est souvent de retirer le vernis oxydé par le temps, qui obscurcit l'oeuvre :"A ce moment-là, on découvre toute cette patte de l'artiste, ses mélanges, la manière dont il a pu procéder".

Hélène Langlais restaure de son côté les bois dorés, elle est doreuse : "Pour happer l'or, je frotte par électricité statique ma palette contre ma joue, et je peux attraper un petit morceau. C'est très fin, moins d'un micron. Et on le pose sur le support!"

"La restauration est complètement réversible" - Isabelle Foriel-Destezet

Sébastien Grau prépare la peinture :"Là on fabrique de l'aquarelle. On mélange un pigment et un liant, avec une spatule pour obtenir une pâte liquide. On laisse sécher, et on a notre aquarelle."

Mais jamais la restauratrice se substitue à l'artiste: "Nous utilisons des pigments et du vernis mêlés", précise Isabelle Foriel-Destezet. "L'avantage, c'est que la restauration est complètement réversible".