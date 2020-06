Métropole de Tours : le calendrier de réouverture des piscines dévoilé

La Métropole de Tours annonce la réouverture des piscines entre le 22 juin et le 4 juillet. Ce sera le cas pour Carré d'O à la Riche dès lundi. Pour la piscine du Lac, ce sera le samedi 27 juin.

On connait le calendrier d'ouverture des piscines de la Métropole de Tours. Elles seront toutes ouvertes entre lundi et le 4 juillet. Le Carré d'O à la Riche sera ouvert dès lundi 22 juin. La Piscine du Lac et les Thermes de Luynes ouvriront, elles, le samedi 27 juin. Chaque site ouvrira selon ses horaires d'été.

La piscine du Mortier à Tours ouvrira ses portes plus tard en raison d'un traitement sanitaire spécifique. Les accès aux bassins seront limités entre 1h et 1h30 selon les sites. Un nombre restreint de personnes sera obligatoire pour permettre des temps de désinfection en fonction des entrées et des sorties. Par exemple, la piscine du Lac pourra accueillir 160 personnes en instantané contre 1.500 en temps normal.

Les tarifs resteront inchangés mais les exploitants pourront proposer des mesures commerciales spécifiques (report durée de validité des cartes, abonnement....).

Le Centre aquatique Bulle d'O rouvrira lui le mercredi 24 juin. La piscine Georges Vallerey à Amboise rouvrira ses portes mardi prochain !