Metz accueille une étape des championnats de France de la meilleur pizza

Le 15ème championnat de France de la meilleure pizza, organisé par l'Association des pizzerias française, a ouvert ses portes ce lundi avec une étape à Metz. Le magasin Métro a été le théâtre de cette journée de compétition où 32 pizzaïolos de tout le Grand Est se sont affrontés. En jeu : l'un des 10 tickets pour la grande finale nationale lors du salon Parizza à Paris-Porte de Versailles du 29 au 31 mars 2020.

La pizza de Mickaël de Créhange : base butternut, mozzarella, crème de marrons au mascarpone, cèpes, roquette, chips de topinambour, de lard, champignons et chips de feuilles d'ortie. © Radio France - Arthur Blanc

Bien loin de la traditionnelle Margherita, la tendance actuelle est à la "pizza gastronomique". Des plats beaucoup plus originaux et recherchés que ce que nous avons l'habitude de consommer. Mickaël, pizzaïolo de Créhange a par exemple délaissé les bases tomate ou crème pour le butternut. "Il faut sortir du lot, inventer de nouvelles choses et faire plaisir à nos clients. C'est devenu un plat gastronomique, on sublime nos assiettes", explique-t-il.

De son côté, Jonathan, établi à Metz, a osé un confis de choucroute au Riesling dans sa pizza. "Je vois beaucoup de collègues qui sortent de l'ordinaire, donc on veut faire mieux. Ça fait évoluer le monde de la pizza. C'est très chouette la Margherita, mais il faut sortir de cela", confie-t-il.

Un jury de professionnels

Quoiqu'il en soit, la compétition est prise très au sérieux, que ce soit du côté des participants, comme de celui de l'organisation. Ils sont 5 jurés, dont Alexandre Kovacevic, le champion du monde 2015, qui était basé à Longwy, dans le Pays-Haut meurthe-et-Mosellan. "Il y a du niveau", se réjouit-il dans un pays amoureux de la pizza. Selon Rémi Didier, l'organisateur de cette manche de la compétition, la France est le pays qui en consomme le plus : "12 à 15 kilos par personne et par an".

