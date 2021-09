Metz célèbre la fête du sport ce weekend au parc de la Seille

Le monde du sport associatif retrouve enfin des couleurs en Moselle, après une année de crise marquée par les restrictions liées à la pandémie de Covid. Une quarantaine d'activités sont présentes ce week-end au parc de la Seille à Metz pour lancer la saison et attirer de nouvelles recrues.

Démonstration de fitness et d'escrime en extérieur pendant la fête du sport à Metz © Radio France - Natacha Kadur

Retrouver des licenciés

Cela faisait longtemps que Vincent, entraineur de judo à Metz, n'avait pas vu de nouveaux visages sur le tatami : « Enfin ! Effectivement c'est vraiment le mot ! On est vraiment contents de redémarrer, nous et surtout les enfants ! » s'enthousiasme-t-il sous le chapiteau, où cohabitent les démonstrations de différents sports de combat : judo, Krav Maga ou boxe.

Les sports de contact ont particulièrement souffert pendant la crise du Covid, en raison de l'impossibilité de se rapprocher pour les entrainements et les combats. © Radio France - Natacha Kadur

L'année a été difficile pour tous les licenciés, comme Justin, 12 ans, qui rêve de participer aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles : « ça fait 8 ans que je m'entraine et cela commence à porter ses fruits. Mais avec le Covid cette année, on n'a pas pu faire beaucoup de combats, seulement des entrainements techniques, ça nous limite pour beaucoup de choses » commente le jeune sportif, qui participe aux démonstrations pour attirer de nouveaux licenciés.

Le plus important c'est de faire du sport, peu importe l'activité que l'on choisit , c'est de se faire plaisir !

« C'est ce qui manque, abonde son entraineur, le plus important c'est le mental. Et le mental, on l'acquiert grâce aux compétitions. Mais le plus important c'est de faire du sport, peu importe l'activité que l'on choisit , c'est de se faire plaisir ! » dit-il.

L'absence de compétition, les périodes de quarantaine imposées par les cas de Covid dans les groupes sont autant de restrictions qui ont pesé sur le moral et le volume des troupes dans les clubs : « On a perdu entre 10 et 15% d'effectifs à peu près. Il faut venir les chercher maintenant » commente Fréderic, responsable de l'école de rugby de Metz.

C'est important pour tout le monde, de récréer de la cohésion (...) le covid n'est pas une fatalité, on doit avancer !

Lui aussi espère définitivement tourner la page de la crise sanitaire : « C'est important pour tout le monde, de récréer de la cohésion humaine, se retrouver, revivre des moments ensemble. Donc dès que l'on peut il faut se vacciner et tomber les masques : le covid n'est pas une fatalité, on doit avancer ! N'ayez pas peur, venez découvrir quelque chose de différent, venez faire du rugby ! » encourage-t-il.

L'école de rugby de Metz a perdu 10 à 15% d'effectifs pendant la crise sanitaire. © Radio France - Natacha Kadur

Gestion des émotions, plaisir et partage

Pour l'occasion, les clubs avaient installé des espaces d'entrainement et de démonstration ludique pour que les jeunes puissent tester de nouvelles activités. Du côté du tennis de table, les plus novices pouvaient s'initier à la pratique en essayant de viser certaines zones de la table pour marquer des points face à son adversaire, sur le principe du morpion : « On apprend à travailler sur le contrôle de soi puisque ce sont des gestes asses précis » commente Stéphane, membre du comité Moselle Tennis de Table.

Cours de tennis de table avec des jeunes pendant la fête du sport à Metz © Radio France - Natacha Kadur

Quelle que soit l'activité sportive, elle mobilise des ressources qui participent à la construction de chacun : « Apprendre à affronter un adversaire et à gérer ses émotions. Pour certains ensuite, c'est la gestion de la compétition. Et le partage lorsque l'on est sur un groupe d'entrainement à plusieurs » ajoute le coach de tennis de table.

De pouvoir se retrouver enfin tous ensemble, cela dégage une telle énergie !

Audrey le sait bien, elle qui n'attendait plus de pouvoir enfin retrouver le son des tambours en live : « De pouvoir se retrouver enfin tous ensemble, cela dégage une telle énergie ! » commente cette danseuse.

L'association Guinée Faré propose des cours de danse africaine et de percussions. © Radio France - Natacha Kadur

Pour celle qui pratique la danse africaine depuis 15 ans, cette activité a presque les vertus d'une forme de thérapie : « Ce sont des danses traditionnelles dites d'ancrage, qui célèbrent les différents moments de la vie. C'est forcément très ancré dans le sol et ça permet aussi, dans les moments difficiles, de s'ancrer soi-même ! » explique-t-elle.

La fête du sport est ouverte au public ce dimanche de 10h à 18h au parc de la Seille. Le pass sanitaire est exigé à l'entrée.