Metz : dernier carnaval pour une boutique emblématique du centre-ville

Toujours dynamique dans ses rayons au milieu des costumes bariolés, Brigitte Vion ne semble pas prête à lâcher l'affaire. Et pourtant, l'émotion est bien là : "ça me fait un pincement au coeur. Ce magasin c'est mon bébé, j'ai ouvert avec 100m², j'ai désormais le double. Mais à un moment donné il faut savoir dire stop."

Pas de repreneur à l'horizon, la boutique va fermer fin juin 2021. Une fermeture en pleine crise sanitaire alors que tous les événements sont annulés. "C'est sûr que j'aurai aimé partir sur une autre note" affirme Brigitte Vion, mais pas de regret pour elle, il est temps de prendre sa retraite.

L'esprit n'est plus à la fête

Il aussi temps de regarder dans le rétroviseur et d'observer beaucoup de beaux souvenirs. Mais aussi l'occasion de voir comment la fête a évolué en 33 ans. "Les gens ont un esprit moins festif maintenant. Quand j'ai ouvert c'était la folie. Mais je vois bien que les mentalités ont évolués, j'ai des familles de clients depuis des générations" précise Brigitte Vion.

Moins d'envie de faire la fête, mais aussi d'avantage de commerce et d'achat en ligne. Surtout que depuis un an que les fêtes publiques sont toutes annulées selon Brigitte Vion : "ça fait un an qu'il n'y a plus rien, à part quelques fêtes de particuliers. Nous on travaillez avec des mairies et des associations mais tout est annulé".