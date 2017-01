Metz : dernier weed-end pour la grande roue et la Féérie de glace

Les deux attractions phares des fêtes de fin d'années à Metz baissent le rideau dimanche, sur un bilan jugé positif par les exploitants.

Ultimes tours de roue, dernier selfie avec une Cendrillon de glace : après avoir joué les prolongations durant quinze jours après la fermeture des marchés de Noël de Metz, la grande roue de la place d'Armes et la Féérie de glace de la place de la République, ferment définitivement ce dimanche 15 janvier.

Un cru qui s'achève sur une note positive pour les exploitants des deux attractions, qui revendiquent des fréquentations au même niveau que l'an passé.

C'est une grande réussite parce que nous n'avons pas eu le magnifique temps de l'année dernière. On adore la place d'Armes, on a l'impression d'être dans une autre ville, entre la Cathédrale et l'Hôtel de Ville. C'est vraiment un très beau marché de Noël ici - Richard Krolzig, propriétaire de la grande roue.