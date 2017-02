Metz en finale du concours de la plus belle gare de France

La majestueuse gare de Metz est en finale du concours de la plus belle gare de France, face à celle de la Rochelle. Les votes sont ouverts à partir de ce vendredi sur la page Facebook de Gares & connexions. Résultat ce lundi 20 février.

Metz est en finale face à la Rochelle, en finale du concours de la plus belle gare de France. Les votes sont ouverts ce vendredi 17 février sur la page Facebook de Gares et connexions, le résultat sera dévoilé lundi 20 février. En demi-finale, la gare de Metz a battu celle de Tours.

300 mètres de large sur 200 mètres de long

La gare de Metz a été construite par les Allemands pendant la 1ère annexion et inaugurée en 1908. Ses dimensions sont exceptionnelles, 300 mètres de long sur 200 mètres de large. Son architecture germanique unique en France avait pour but de marquer le pouvoir de l'empereur prussien Guillaume II. L'armée prussienne pouvait y faire débarquer 25.000 hommes par jour avec canons et chevaux.

Mais cet édifice avait ses détracteurs, comme l'écrivain Maurice Barrès qui l'a comparé dans son roman Colette Baudoche à « un gros pâté recouvert d'épinards ».