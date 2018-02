Metz, France

On s'active à la librairie Le Préau à Metz. Elle accueille une vingtaine d'enfants et quelques adultes pour une grande soirée aux couleurs d'Harry Potter. L'occasion est spéciale : la librairie célèbre les 20 ans de la sortie en France d'Harry Potter a l'école des sorciers, le premier tome de la saga planétaire.

Vingt ans après, le succès est toujours au rendez-vous ! (Florence, libraire à Metz)

Au menu : un quiz géant sous le signe des quatre maisons de l'école de sorcellerie de Poudlard, des verres de Bièraubeurre (la boisson des sorciers) et dégustation des fameux bonbons Berticrochues (au gout de fruits... ou de vomi). Un vocabulaire que seuls les initiés peuvent comprendre. La soirée affiche complète, les places se sont arrachées très rapidement. Ce n'est pas une surprise pour Florence qui travaille dans la librairie : "vingt ans après, le succès est toujours au rendez-vous ! On a vérifié nos comptes, on vend au moins un exemplaire tous les jours". Les raisons de son succès ? "Une écriture hyper accessible, un monde merveilleux et fantastique, le sujet passionne jusqu'à pas d'âge", rajoute-t-elle.

Il n'y a pas d'âge pour aimer Harry Potter

Harry Potter n'est pas réservé qu'aux plus jeunes. Isabelle, 48 ans, a toujours été une grande fan du jeune sorcier : "J'ai emmené mes deux enfants voir les films au cinéma et c'était toujours incroyable !" Et d'ajouter : "On ne lit pas Harry Potter de la même façon quand on a 10 ou 40 ans. Les enfants vont apprécier le côté magique, les adultes vont voir l'aspect philosophique".

Clémence, étudiante à Metz de 20 ans, a redécouvert cette oeuvre en grandissant : "Harry Potter parle aussi de choses plus graves. Comme le racisme qui passe par le rejet des Moldus (les non sorciers) envers les sorciers et vice-versa. Au fur et à mesure des tomes, l'histoire devient plus sombre, ça parle de la guerre etc". Une bonne occasion pour redécouvrir les 17 chapitres et les 300 pages de ce premier tome édité chez Gallimard.