Metz : le marché de Noël de retour le 19 novembre avec plusieurs nouveautés

Si on attend encore les derniers détails, on connaît déjà les contours du futur marché de Noël de Metz. Absent l'année dernière, il ouvrira ses portes le 19 novembre cette année. Quelques nouveautés au programme de cette édition : un grand manège place et la République et un "village igloos".