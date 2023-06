Metz : le programme de l'édition 2023 des Fêtes de la Mirabelle dévoilé

C'est le traditionnel rendez-vous de l'été à Metz. Les Fêtes de la Mirabelle sont de retour à partir du 18 août dans la ville. Au programme : quarante rendez-vous culturels sont prévus sur deux week-ends. Celui du 18 au 20 août et celui du 26 août. Retour sur les principaux temps fort de l'évènement pour lequel plus de 300 bénévoles seront mobilisés.

Premier week-end à l'Esplanade

Du 18 au 20 août : Le Marché des Saveurs et des Arts à l'Esplanade, de 10 heures à 19 heures. Plus de 80 stands seront installés.

à l'Esplanade, de 10 heures à 19 heures. Plus de 80 stands seront installés. Samedi 19 août à 20 heures 30 : le couronnement de la Reine de la Mirabelle, à l'Arsenal.

Huit candidates sont en lice pour l'élection de la Reine de la Mirabelle 2023 © Radio France - Cloé Geffroy

Huit candidates sont en lice pour devenir ambassadrice de Metz pendant un an. Les filles représenteront chacune un quartier de la ville le soir de l'élection. Patrick Thil, adjoint délégué à la culture : "j'entends parfois les gens dire que ce genre de concours n'est plus à la mode. Mais quand je vois le succès planétaire du sacre du roi d'Angleterre, je me dis que c'est encore dans l'air du temps".

Dimanche 20 août : concours de Tarte à la Mirabelle à 16 heures. Organisé par le Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Metz, le gagnant remportera un trophée d'exception créé par le joaillier Alexandre Bianchi.

Deuxième week-end au Plan d'eau

Samedi 26 août : des concerts au Plan d'eau et un feu d'artifice sur le thème "Nature en fête". Parmi les artistes qui se produiront : DJ Celestal, CORINE ou encore l'Orchestre National de Metz Grand-Est.

et un sur le thème "Nature en fête". Parmi les artistes qui se produiront : DJ Celestal, CORINE ou encore l'Orchestre National de Metz Grand-Est. Dimanche 27 août : Parade Nautique à 16 heures sur le thème de Jean Cocteau, à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort.

Les Fetes de la Mirabelle seront enfin couronnées par les Montgolfiades du 31 août au 3 septembre.