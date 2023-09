Metz : Louisiane, excellence et rugby vont rythmer la 88ème édition de la FIM

La 88ème FIM renoue avec la configuration qu'on a connu il y a quelques années : 500 exposants annoncés, trois chapiteaux extérieurs , des espaces dédiés à l'habitat, la gastronomie ou le shopping dans de nombreux domaines, des animations musicales et culturelles, des démonstrations d'engins militaires ou d'art culinaire... Parmi les thématiques à l'honneur, l'excellence, la Louisiane et le rugby.

L'artisanat et les métiers à l'honneur

Excellence, car de nombreux métiers et professionnels de l'artisanat seront invités, et pas uniquement en matière gastronomique. Notamment les Compagnons du Devoir : ils sont 1.800 jeunes dans le Grand Est, à se former dans la taille de pierre, la carrosserie ou la maçonnerie. Le compagnonnage dure entre cinq et sept ans, et comprend un tour de France, voire des expériences à l'étranger pour parfaire sa formation. "Les visiteurs verront qu'on a de beaux métiers, qu'on peut bien en vivre. Ils verront des jeunes avec le sourire qui parleront de leur métier avec passion", annonce Hervé Pointillard, lui même compagnon couvreur, et délégué régional des compagnons du devoir dans le Grand Est.

Et comme preuve, les Compagnons nous recevront sous une magnifique charpente de 300m2, fabriquée par des jeunes à Jarville, près de Nancy.

Le croquis de la charpente imaginée et fabriquée par des Compagnons du Devoir du Grand Est, pour la 88ème FIM. - Foire Internationale de Metz

Autre stand dédié à l'excellence : le "Carrousel des MOF", les Meilleurs Ouvriers de France. Une vingtaine de métiers seront représentés : couturière, vitrailliste ou céramiste... afin de faire découvrir d'autres spécialités que la cuisine, pour laquelle les MOF sont déjà très populaires. Les professionnels artistes feront des démonstrations de leur savoir-faire et exposeront certaines de leurs œuvres.

En plus des traditionnels concours et démonstrations, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle va vous donner l'occasion de mettre vous-même la main à la pâte, avec des ateliers participatifs pour découvrir la confiserie, l'art floral, la marqueterie ou la vannerie.

La Louisiane, destination festive

La Louisiane est la destination invitée cette année : des rues typiques de la Nouvelle-Orléans seront reproduites, on pourra manger cajun, écouter les brass bands et se sentir proche du bayou ! "A la clôture de la foire l'année dernière, et après plusieurs éditions marquées par la crise sanitaire, nous avons eu envie de renouer avec un événement heureux, joyeux, coloré. La Nouvelle-Orléans est tout cela", indique Michel Coqué, le directeur général de la FIM.

La direction de la Foire Internationale de Metz espère attirer entre 120 et 150.000 visiteurs cette année. Elle en avait compté un peu plus de 100.000 l'an dernier, loin du niveau d'avant-Covid en 2019 avec 170.000 visiteurs.

Des places à gagner pour la finale de la coupe du monde de rugby

En pleine Coupe du Monde de Rugby, en France, la FIM ne pouvait pas passer à côté du ballon ovale. Les matchs seront retransmis, en particulier celui entre la France et l'Italie le 6 octobre. Et le Rugby Club Metz Moselle sera présent tout au long des onze jours. "Nous serons là pour faire connaître ce sport encore peu connu et pratiqué en Moselle, pour expliquer les règles qui sont hyper compliquées, et rassurer les mamans sur la pratique du rugby : oui, on peut en faire dès l'âge de trois ans !", sourit Patrick Capelle, le responsable communication et partenariats du club.

Le tout dans des locaux qui ont pu bénéficier d'un petit coup de jeune : le hall A a été entièrement remis en peinture, "car il n'avait pas été utilisé pendant les deux ans du Covid, et de l'humidité s'était infiltrée", explique Michel Coqué. Par ailleurs, l'ensemble des lampes de Metz Expo ont été changées pour des leds. "Nous réalisons 42% d'économie d'énergie depuis le mois de janvier". Le coût total des travaux s'élève à 600.000 euros.

Le plan de la FIM, au parc des expositions de Metz. - Foire Internationale de Metz

Les portes de la FIM seront ouvertes tous les jours de 10 heures à 19 heures, 22 heures lors des trois nocturnes (les 30 septembre et 6 et 7 octobre, entrée gratuite pour les étudiants). Les tarifs sont inchangés : 8 euros pour les adultes - 4 euros pour les 12-18 ans et les étudiants - gratuit pour les moins de 12 ans - 6,50 si on justifie d'un titre de transport en commun.