Metz Plage : des nouveautés pour cette 15ème édition!

Pour sa 15ème édition, Metz Plage revient avec des surprises. L'évènement se tiendra du 14 juillet au 15 août au plan d'eau, de 11 heures à 20 heures. En attendant de sortir vos maillots de bain et vos tongs, voici les temps forts.

Baignade surveillée au plan d'eau

C'est la plus grande nouveauté de Metz Plage. Pour la première fois, il sera possible de se baigner dans le plan d'eau. La baignade sera surveillée par la Ligue Grand Est de Natation, qui proposera des activités pour apprendre aux enfants à nager. Un panneau d'affichage à proximité de la plage rendra aussi compte de la température et de la qualité de l'eau.

Des activités regroupées à hauteur de la Pointe Hildegarde

Cette année, les activités de Metz Plage seront concentrées au même endroit, au sud du plan d'eau, à hauteur de la Pointe Hildegarde. Une bonne solution selon Bouabdellah Tahri, adjoint en charge de la jeunesse et des animations estivales : "les personnes à mobilité réduite pourront accéder plus facilement aux activités. Je suis très heureux, je suis persuadé que ça va apporter plus de visibilité".

Dans cet espace, le public pourra notamment retrouver un aquapark agrandi et une zone de restauration. Chaque vendredi après 20 heures, un DJ sera aussi aux platines, ce qui permettra à Metz Plage de fermer vers 22 heures pour finir la semaine en beauté.

Autres temps forts

Samedi 15 juillet : inauguration de Metz Plage. Les joueurs et joueuses du FC Metz seront présents pour l'occasion, afin de présenter les nouveaux maillots.

Les joueurs et joueuses du FC Metz seront présents pour l'occasion, afin de présenter les nouveaux maillots. Week-end du 22 juillet : Olympiades géantes , un an avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

: , un an avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Samedi 29 juillet : Metz à un incroyable talent , spectacle unique de chant, de danse et d'art du cirque.

: , spectacle unique de chant, de danse et d'art du cirque. Jeudi 3 août : séance de cinéma en plein air avec la projection du film Aline.

: avec la projection du film Jeudi 17 août : vente des plantes installées à Metz Plage.

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette 15ème édition de Metz Plage.