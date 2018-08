Le plan d'eau de Metz est désormais bien seul. Metz Plage a fermé ses portes ce mercredi 15 août, et le décor est actuellement supprimé du paysage. Parmi tous les objets à enlever, les plantes qui participaient à l'ambiance exotique de l'événement sont mises en vente à des prix réduits.

Metz, France

Les plantes stars de Metz Plage ont bien profité du plan d'eau pendant plus d'un mois. Désormais, alors que l'événement est terminé, il faut leur trouver une deuxième vie. La boutique Botanic de Semécourt qui avait prêté toute la végétation vend donc, comme chaque année, tout le décor floral. Les prix sont plus faibles qu'en jardinerie et vont de 6 à 450€.

Ces grands palmiers sont les plantes les plus chères cette année, à 450€ la pièce. © Radio France - Arthur Blanc

Une occasion pour tous les curieux qui ont la main verte d'étoffer le décor de leurs maisons. Arnaud est jardinier de profession, il a même eu une bonne surprise sur place. "J'ai trouvé un néflier du Japon, qui est assez rare dans notre région. Il est un peu malade, mais vu le prix, ça reste une belle occasion." Même si la vente allait de 8h à 15h, il ne fallait pas être en retard si une plante avait du succès. "Les gens viennent dès l'ouverture. On a un gros rush entre 8h et 10h, et après beaucoup de plantes sont déjà parties", explique Florence Guyonneau, directrice de Botanic Semécourt.