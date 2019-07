Metz Plage : une douzième édition sous le signe des valeurs

Metz, France

Du 20 juillet au 15 août 2019, le plan d'eau de Metz va reprendre ses allures de bord de mer : la 12è édition de Metz Plage est annoncée. Tous les jours, de 11h à 20h, des animations vont être proposées aux quelques 100.000 visiteurs attendus. Avec les grands classiques : le grand bassin de baignade de 225 mètres carrés, les terrains de beach-soccer et beach-volley, les jeux de société, etc.

Ce sont pas moins de 39 associations qui sont réunies par la mairie pour animer le site. Des clubs sportifs et culturels de la région messine, principalement. Parmi les nouveautés cette année, une grande tyrolienne pour survoler le plan d'eau, un simulateur de conduite ou encore des sessions de découverte du baseball à cinq.

Des valeurs environnementales et citoyennes

Mais Metz Plage se veut un peu plus qu'un lieu de détente et de loisirs. La municipalité met aussi en avant de nombreuses valeurs, notamment environnementales. Chaque année, ce sont pas moins de 1.200 tonnes de sable qui sont installées sur le site. "On s'est très tôt posé la question de l'impact sur notre planète de ce que nous faisions, précise l'adjointe au maire en charge de Metz Plage, Margaux Antoine-Fabry. Donc on a mis en place le tri sélectif et on s'est engagé aussi à ce que le sable que nous utilisons puisse être traité et réinjecté dans le circuit traditionnel. On a d'ailleurs un label qui vient matérialiser tout ça, le label développement durable le sport s'engage."

Mais au delà de ces questions environnementales, Metz Plage veut aussi véhiculer des valeurs citoyennes. Exemple, l'événement Prox'Aventure, organisé le 23 juillet. Ce sont des animations ludiques encadrées par des membres des forces de l'ordre. "Il aura de la boxe ou encore un mur d'une dizaine de mètres d'escalade, explique Jean-Marc Baldinger, président de l'association Planète aventure, à l'origine du projet. Cela va être vraiment une belle rencontre, un temps d'échange. Surtout, cela permettra de montrer que, derrière les uniformes, ce sont des gens, des hommes, des femmes, dont la mission première est l'aide à la personne."

Metz Plage est, comme chaque année, totalement gratuit. Retrouvez le programme complet ci-dessous.