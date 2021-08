Metz : reprise, ce lundi, des animations estivales, après une semaine de suspension, pour cause de cluster

Les animations estivales de la Ville de Metz vont reprendre ce lundi 9 août. Elles avaient été suspendues, le 28 juillet dernier, après la découverte d'un cluster. Sept personnes avaient été contaminées, dont un moniteur qui avait dû être brièvement hospitalisé.

220 enfants et animateurs avaient été déclarés " cas contact ", mais aucun d'entre eux n'a finalement été dépisté positif.

80 associations sportives, culturelles et de loisirs participent à cette opération et plus de 2600 enfants, âgés entre 5 et 16 ans, y participent cet été.

Pour éviter un nouveau foyer épidémique au sein des animations estivales, la ville de Metz a décidé de renforcer son protocole sanitaire. "Il n'y aura plus que 5% des activités en intérieur ", explique Bob Tahri, l'adjoint en charge de la jeunesse.

Le port du masque sera aussi obligatoire pour les mineurs qui participent à des activités culturelles en intérieur.

Pour le premier adjoint, le docteur Khalifé Khalifé, l'arrêt définitif des animations estivales de la ville de Metz aurait été " excessif ".

Les animations estivales de Metz qui devaient s'achever initialement le 13 août, seront prolongées jusqu'au 23 août.