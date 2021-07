Metz se met à la plage

Metz Plage reprend ses quartiers au plan d'eau ce mercredi 21 juillet, avec une petite journée de retard sur le calendrier prévu en raison des intempéries de la semaine passée. Pour sa 13e année, l'animation estivale retrouve ses plages de sable et ses palmiers et quelques nouveautés... sur l'eau !

Le plan d'eau comme terrain de jeu

"Avoir le plan d'eau et ne pas aller dessus, je trouvais qu'il manquait quelque chose" explique Bob Tahri, l'adjoint à la mairie en charge de Metz Plage. Ainsi, un parc aquatique gonflable de 600 m2 a été installé. L'évènement propose aussi pour la première fois des promenades en bateaux avec deux parcours : l'un vers le centre-ville, la Temple Neuf et la Cathédrale, l'autre estampillé "nature" vers l'île aux Papillons. "Je pense que ça va plaire et si il y a le succès, nous pourrons nous développer et pousser la réflexion sur comment utiliser le plan d'eau pour Metz Plage." En revanche, il n'est toujours pas question de se baigner directement dans le bassin naturel. Mais les plagistes messins pourront encore profiter de la piscine de 225 m2.

Le parc aquatique gonflable de Metz Plage © Radio France - Léo Limon

Le programme des spectacles, animations ludiques, sportives et culturelles est encore bien chargé, avec chaque jour des propositions différentes jusqu'à la fermeture de la plage le 17 août. Et dès le lendemain se tiendra la traditionnelle vente des plantes qui auront agrémenté le site.

Coût de la manifestation selon la mairie : 600.000 euros dont 350.000€ pris en charge par la ville de Metz, le reste par des partenaires.

Protocole sanitaire

Même allongé au soleil, le Covid n'est jamais très loin. Ainsi, et comme pour tous les événements qui accueillent plus de 50 personnes, le pass sanitaire sera indispensable pour les adultes pour entrer dans le périmètre de Metz Plage. Le masque devra être porté pour chaque déplacement d'une activité à l'autre. L'agence régionale de santé sera également présente avec un stand de sensibilisation. La jauge totale est limitée à 2.500 personnes.