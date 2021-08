Metz : une opération "J'apprends à nager" à la piscine de Belletanche

De jeunes mosellans âgés de 4 à 12 ans profitent de séances gratuites de natation à la piscine de Belletanche à Metz, dans le cadre du dispositif "J'apprends à nager" mis en place par la Fédération Française de Natation. L'objectif est de développer ou de renforcer leur apprentissage pour qu'ils se sentent en sécurité dans l'eau pendant les vacances.

Cette opération, soutenue par le ministère des Sports, est organisée depuis plusieurs années notamment pour prévenir les noyades. Les jeunes participants bénéficient de dix séances gratuites de natation.

Autonomie et sécurité

Ce mercredi à Metz, les apprentis se divisent en deux groupes : ceux âgés de 4 à 6 ans et les plus de 6 ans, qui se retrouvent chaque jour pendant deux semaines : « L'idée c'est qu'au bout des dix séances, ils soient capables de parcourir 25 mètres, voire 50 mètres, sans planche, sans matériel, sur le ventre et sur le dos. Acquérir les bases de la natation », résume Arnaud Hurstel, entraineur de la SNM ( Société de Natation de Metz), le club qui dispense ces enseignements.

Le format de dix séances successives sur 15 jours permet aux enfants de progresser plus vite et de consolider leurs acquis. © Radio France - Natacha Kadur

Certains enfants viennent parfois ici rattraper des enseignements qui n'auraient peut-être pas été totalement achevés dans le cycle scolaire, ou simplement renforcer leur niveau.

Au bout de quinze jours, on lâche les enfants plus en sécurité que lorsqu'ils sont arrivées - Arnaud, entraineur

D'autres, qui n'ont pas encore eu l'occasion de fréquenter la piscine avec l'école, se préparent avant la rentrée : « il y en a quelques uns qui prennent goût ensuite à la piscine, et qui veulent rejoindre le club la saison suivante puis celle d'après. Ils prennent du plaisir donc ils veulent continuer », ajoute Arnaud.

Plaisir d'apprendre

L'objectif est de faire progresser les élèves de manière ludique : « Il est rare qu'un élève ne finisse pas par être à l'aise au bout des quinze jours, même pour les plus frileux » , explique Mathias, qui entraine ce jour-là le groupe des plus petits. Les élèves y apprennent à se détacher de leur "frite", ces cylindres de mousse utilisés comme des appuis pour flotter, en nageant quelques mètres le long du bord du bassin. « Je leur apprends à se familiariser avec l'eau profonde, et si ils arrivent à faire quelques battements en gardant la tête hors de l'eau, c'est déjà bien» commente l'éducateur.

Avant je nageais, mais je nageais pas beaucoup, et là je m'améliore. Mathis, 8 ans

Pour Mathis, 8 ans, l'enchainement des séances chaque jour lui permet de progresser plus rapidement : « C'est plus compliqué, car on est en train d'évoluer. C'est dur de rester statique dans l'eau alors que t'as pas pied. Avant je nageais, mais je nageais pas beaucoup et là je m'améliore. » analyse le jeune apprenti nageur.

Les plus petits apprennent à nager sur le dos avec Mathias, éducateur © Radio France - Natacha Kadur

A l'issue de cette session, les nageurs peuvent valider leur test de Sauv'Nage, qui reconnait l'acquisition des compétences minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau.