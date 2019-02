Meurthe-et-Moselle : la saison débute à la mine du Val-de-Fer à Neuves-Maisons

C'est une nouveauté mais aussi la rançon du succès : les visites guidées du Val-de-Fer à Neuves-Maisons, près de Nancy, sont proposées non seulement aux grandes mais aussi aux petites vacances scolaires. Pas besoin de réserver, il suffit de plonger dans les entrailles lorraines !

La visite guidée dure environ 2 heures et permet de parcourir 1 300 mètres de galeries

Neuves-Maisons, France

Ils sont déjà une vingtaine à se présenter à l'entrée de la mine, au bout de la rue du Val-de-Fer à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle). Adultes et enfants se protègent la tête d'une charlotte et d'un casque avant de pénétrer dans les galeries d'où a été extrait le minerai ayant permis la construction de la Tour Eiffel. La mine compte 400 km de boyaux creusés dans la roche. Les visiteurs, eux, n'arpentent que 1 300 mètres environ, chaudement couverts car la température ne dépasse pas 6° à 8°.

L'entrée de la mine du Val-de-Fer © Radio France - Isabelle Baudriller

Gilbert Marchal guide la visite. Il le fait depuis deux ans au sein de l'Agence du patrimoine et de la culture des industries néodomiennes (APCI) en souvenir de son père. "Il a travaillé ici, j'ai voulu rendre un petit hommage à mon père et aux mineurs que j'ai eu l'occasion de connaître, tout petit. Ils travaillaient durement, ils se chamaillaient tout le temps mais s'il y avait besoin d'aide, ils étaient tous main dans la main. Pour moi, la vie de mineur, c'était un peu comme une vie de famille."

Plongée dans les galeries du Val-de-Fer Copier

Le Val-de-Fer a fonctionné de 1874 à 1968 avec 800 "gueules jaunes" au plus fort de son activité. Accompagnés de leurs petits-enfants, Christiane et Jean-Paul vont venus renouer, eux aussi, avec l'histoire familiale. "Ma maman a travaillé à la mine", confie Jean-Paul, "elle était dans les bureaux. A l'époque, elle prenait les paies et elle descendait pour payer les ouvriers, il n'y avait pas de chèques !"

Je n'ai jamais pu venir ici parce qu'il fallait avoir 18 ans à l'époque. C'est impressionnant à voir quand même..." - Jean-Paul, visiteur

Cette galerie, longue de 800 mètres, n'est pas accessible au public car non sécurisée ! © Radio France - Isabelle Baudriller

Les galeries du Val-de-Fer, en lisière de forêt, ont accueilli 3 500 visiteurs l'an passé. "Beaucoup de gens viennent chez nous, en particulier les grands-parents et leurs petits-enfants", souligne Vincent Ferry, chargé du développement au sein de l'APCI. "C'est une visite qui plait aux deux générations. Il y a le rapport à la transmission et le rapport à une histoire du travail. Je pense que pour les plus anciens, il y a la volonté de montrer une époque où le travail était rude physiquement, très manuel. Ça permet ensuite de discuter avec les petits-enfants des énormes progrès technologiques réalisés depuis."