Fontenoy-la-Joûte, France

Il ressort de L'Etable, boutique spécialisée dans la bande dessinée, les bras chargés d'une dizaine de BD. Denis, qui vient compléter ses collections, est un fidèle du village. "C'est ici qu'on les trouve. Je viens les week-end, une fois par mois en moyenne". Ce qui le séduit ici ? "L'ambiance, les gens sont agréables et puis quand on cherche quelque chose, ils se débrouillent pour essayer de le trouver en occasion."

Une collecte de 80 Jules Verne. Prix de vente à 4 chiffres... © Radio France - Isabelle Baudriller

A L'Etable, tenue par David Vitali, des bandes dessinées donc mais aussi des livres jeunesse, des romans et une impressionnante collection reliée de 80 Jules Verne. "Il faut aussi des choses jolies, qui nous plaisent et en "jettent". Beaucoup de gens regardent cette collection", confie ce bouquiniste heu-reux. "Le dimanche, j'étais représentant en livres. Le lundi, je me réveillé et j'ai dit "je serai bouquiniste". Ça fait 13 ans que ça dure et jamais de regret. Jamais, jamais, jamais. C'est une joie, un métier super !"

Pauline, venue en voisine, de Raon L'Etape, feuillette, touche, flâne. "Le fait de traîner un peu sans forcément acheter, l'odeur des livres, c'est agréable".

J'aime bien passer du temps à regarder les livres, le plaisir de la découverte" - Pauline, visiteuse du village du livre

Le village du livre a été inauguré en 1996 avec 18 bouquinistes. Huguette Jacquemin s'en souvient. Rien à voir avec sa vie d'avant : bouquiniste... à Nancy ! "C'a été un feu d'artifice dans notre vie professionnelle et le début d'une aventure. On fait partie du village depuis plus de 20 ans maintenant. Il n'y a pas les bouquinistes d'un côté et les villageois de l'autre, c'est une communauté", souligne-t-elle.

Jérémy Adam, né à Fontenoy, a sauté le pas et ouvert sa propre boutique, Le Lotus Bleu, il y a un an © Radio France - Isabelle Baudriller

Fontenoy-la-Joûte compte aujourd'hui 8 bouquinistes. Pour Jérémy Adam, enfant du pays et dernier à s'être installé il y a un an, "c'est un travail tellement passionnant que ça pourrait beaucoup plaire à la jeunesse". Même s'il reconnaît que "l'aspect financier est difficile", le plus important pour lui est "de rester dans une dimension humaine et chaleureuse". Il existe huit villages et cités du livre en France. Fontenoy-la-Joûte est le seul dans la région Grand Est.