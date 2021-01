Meurthe-et-Moselle : le Théâtre de Cristal lance un financement participatif pour son prochain spectacle

Quelles perspectives en ce début d'année pour le monde de la culture ? La réouverture des établissements culturels ne sera "pas possible" le 7 janvier, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. En attendant une date, le Théâtre de Cristal - installé à Vannes-le-Châtel (Meurthe-et-Moselle) depuis 1989 et qui fait monter sur scène comédiens amateurs et professionnels - prépare l'année 2021.

Janvier sera un mois de répétition pour une création autour de Jacques Prévert, "Je suis comme je suis..." avec l'Ensemble Stanislas et la compagnie nancéienne En Verre et Contre Tout. Les premières représentations sont programmées les 28, 29 et 30 janvier. Dominique Farci, responsable artistique du Théâtre de Cristal, croise les doigts. "Je suis très très inquiet pour 2021. On est à nouveau dans un grand flou. Nous allons tout faire pour continuer à répéter, pour être prêts. On verra bien."

"Si on baisse les bras, on s'écroule"

"Si on baisse les bras", ajoute le metteur en scène, "on s'écroule. Il est important qu'on tienne le cap. Je pense notamment à ce merveilleux groupe de gens qui sont en précarité, qui travaillent sur un projet autour de l'alimentation quand on est pauvre. Ils jouent un peu leur propre témoignage. Nous, de notre côté, on va continuer à répéter notre projet autour de Prévert."

On va aller de l'avant, on a aussi un rôle sociétal à jouer autour du bonheur des gens et je n'ai pas envie de passer à côté - Dominique Farci

Pour le spectacle "Je suis comme je suis...", le Théâtre de Cristal lance un financement participatif et espère collecter 5 000€. C'est la deuxième fois qu'il appelle au soutien du public.

Pour un soutien en ligne, c'est ici. Pour un soutien par chèque, c'est là.