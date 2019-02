Meurthe-et-Moselle : une friche industrielle reconvertie en lieu de culture, loisirs et gourmandise

A Liverdun, au nord de Nancy, l'ancienne confiturerie Lerebourg va être reconvertie en espace végétalisé, culturel et de convivialité. La mairie a dû tenir compte de contraintes naturelles et financières.

Un tiers de la halle (à droite) sera conservée pour abriter exposition permanente, marché des produits locaux et événements culturels

Liverdun, France

Elle a employé jusqu'à 300 salariés au plus fort de son activité. La confiturerie Lerebourg, à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), ouverte en 1943, est aujourd'hui une usine à l'abandon, fermée en 2000. Toitures effondrées, végétation envahissante, bris de verre, graffitis sur les murs. Mais la friche de 2 ha, qui appartient à la commune, va reprendre vie.

Le site Lerebourg, et son "Bateau" à droite, un bâtiment labellisé au patrimoine industriel du 20è siècle © Radio France - Isabelle Baudriller

Des travaux de désamiantage vont débuter au mois d'avril. La démolition de certains bâtiments est programmée pour cet été et le projet devrait aboutir en fin d'année prochaine. Quel projet ? Un espace végétalisé avec un jardin d'eau, une pergola et une halle pour accueillir un marché des produits locaux, une exposition permanente sur l'histoire de l'usine et des événements culturels comme la fête de la musique ou des spectacles estivaux.

Un tiers de la halle 1930 sera conservée - Maîtrise d'œuvre Berest, SLG Paysage, Lemarquis

Des poteaux du "Bateau"' apparaîtront dans la future pergola © Radio France - Isabelle Baudriller

Les bâtiments Lerebourg sont depuis 2000 livrés à la végétation, à l'humidité et aux graffitis © Radio France - Isabelle Baudriller

Les projets n'ont pas manqué pour cette friche industrielle. Des logements mais aussi "des résidences d'artistes, une costumathèque de l'opéra de Nancy", confie le maire de Liverdun Jean-Pierre Huet. "C'étaient des rêves d'architectes, des projets magnifiques mais pas finançables." Car l'élu est confronté à un principe de réalité : des contraintes naturelles - le site se trouve aux trois quarts en zone inondable - mais aussi des contraintes financières, Liverdun étant une commune de 6 000 habitants.

Sans l'aide de l'Etat et notamment l'Etablissements public foncier de Lorraine (EPFL) - qui finance 2,3 M€ sur une enveloppe globale de 3,1 M€ - le projet n'aurait pas vu le jour. La commune apporte 400 000€.