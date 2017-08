Meurthe-et-Moselle : vers la fin de la crise à l'abbaye des Prémontrés

Après plusieurs mois de conflit à l'abbaye des Prémontrés, la "page est tournée" selon le centre culturel de Pont-à-Mousson. Le directeur, en poste depuis 11 ans, a démissionné. Retour sur cette crise.

L'abbaye des Prémontrés veut "retrouver sa sérénité". C'est le message que veut faire passer le centre culturel de Pont-à-Mousson qui accueille 120 000 à 150 000 visiteurs par an. Une clarification nécessaire après une longue crise au sein de l'administration de l'abbaye.

Un procès en septembre

Le conflit a commencé il y a plusieurs mois déjà avec une motion de défiance à l'encontre du directeur en poste depuis plus de 10 ans. Un texte signé par 80% du personnel de l'abbaye qui dénonçait un "climat d'agressivité ". Et au début du mois de juillet, le conflit explose. Lors d'un conseil d'administration extraordinaire, le directeur, non convié, tente de rentrer de force dans l'abbaye. Il est refoulé par un vigile et s'emporte.

"Pris d'un coup de fureur, de colère, il s'en est pris à moi" raconte, encore émue, la présidente du Conseil d'administration, Valérie Debord, blessée à la main. Celle qui est aussi vice-présidente du Conseil régional du Grand-Est porte plainte quelques jours plus tard. Une agression présumée qui sera jugée le 21 septembre.

Les subventions coupées ?

Le directeur, qui a depuis démissionné et a été remplacé par son ancien adjoint, diffuse alors une rumeur sur les réseaux sociaux. Il assure que le Conseil régional a l'intention de couper ses subventions destinées à l'abbaye. D'où la clarification ces jours-ci de la part du centre culturel : les 550 000 euros promis seront bien versés pour l'année 2017.

Une somme qui permet de financer les expositions, mais aussi la rénovation du choeur de l'abbaye qui rouvrira au public en 2018. A cette subvention, s'ajoute une aide exceptionnelle de 10 millions d'euros par la région pour de futurs travaux de restauration.