Meurtres à Pont-l'Évêque : la production recherche des figurants

Si vous rêvez de passer à la télévision devant plus de 4 millions de téléspectateurs, cette annonce est faite pour vous ! La production du téléfilm Meurtres à Pont l'évêque diffusé sur France 3 est en quête de figurants. Le tournage est prévu entre le 20 novembre et le 17 décembre.

Pont-l'Évêque, France

Les équipes de la série Meurtres à ... diffusée sur France 3 vont poser leurs valises entre le 20 novembre et le 17 décembre prochain à côté de Caen et Pont-l'Évêque pour le tournage d'un nouvel épisode. Chaque téléfilm réunit plus de 4 millions de téléspectateurs. La production recherche différents profils.

Des scènes tournées à plusieurs époques

L'action de la série se déroule dans différentes décennies. Pour 2019, il faut des femmes et des hommes entre 16 et 80 ans, de toutes origines pour incarner des ouvriers agricoles, des passants, des marins pêcheurs, avocats, gendarmes, des kite-surfeurs et des pilotes de chars à voile.

Pour reconstituer une fête en 1949 et incarner des prisonniers et leurs surveillants, la production cherche des femmes aux cheveux mi-longs à longs sans teintures et des hommes sans cheveux longs ou queues de cheval. Les moustaches fines, elles, sont les bienvenues indique l'annonce.

Enfin, vous pourrez aussi incarner des passants, gendarmes et bandits des années 80. Attention, il ne faut pas de tatouages et de piercings visibles, pas de cheveux rasés non plus. Les candidats doivent résider aux environs de Caen, Deauville-Trouville ou de Pont-l’Evêque. Il faut être disponible toute la journée en semaine.

Si vous cochez toutes les cases, vous pouvez envoyer photos (portrait et en pied), nom, prénom, âge, taille, ville de résidence et vos disponibilités par mail à casting.pont@gmail.com. En cas de sélection, vous serez payé 84,50 € pour votre prestation. Vous pourrez aussi vous présenter samedi 9 novembre entre 11h et 18h au 18 rue Thouret à Pont-l’Évêque pour un casting.