Meurtres à Sarlat : le téléfilm tourné en Dordogne est rediffusé ce vendredi

Sarlat à l'honneur ce vendredi 24 juillet sur France 3 à 21h05 avec la rediffusion "Meurtres à Sarlat". Le téléfilm tourné en mars 2017 à Sarlat mais aussi au Château de Commarque raconte l'histoire d'une enquête policière après la mort du fils d'un grand producteurs de confit du Périgord Noir.

Dans les rôles principaux, Cécile Bois, l'héroïne de la série sur France 2 "Candice Renoir" mais aussi Thierry Godard qui joue notamment dans "Engrenages" ou encore dans le film "Welcome". Les deux acteurs jouent des gendarmes et sont liés par une précédente relation. Cécile Bois est commandante de la section de recherche de Bordeaux et Thierry Godard est capitaine.