"Meurtres en Béarn", le téléfilm tourné à Sauveterre, Oloron et Pau diffusé ce samedi soir sur France 3

Le téléfilm a été tourné en octobre 2022 à Sauveterre-de-Béarn, Oloron-Sainte-Marie et Pau.

Ce qui saute aux oreilles tout de suite, c'est que les "Béarnais" représentés à l'écran ont bien des noms béarnais, mais l'accent pointu. Jeanne Laborde et Héloïse Servat enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme retrouvée dans le gave, à Sauveterre-de-Béarn, sous le pont de la Légende.

On écarquille les yeux, forcément, en reconnaissant la tour Monréal de Sauveterre, en suivant les enquêteurs à l**'ancienne gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie**, réhabilitée pour la série, ou dans le quartier Sainte-Croix. On reconnaît le boulevard des Pyrénées ; Héloïse y a un appartement cossu sur le square Aragon. On voit également le Palais de Justice de Pau avec le vrai bureau du vrai Procureur de la République, ou encore le parc Beaumont.

Les Pyrénées, stars de la télé

À l'écran, également, la chaîne des Pyrénées. Jeanne la voit depuis sa belle bâtisse hissée sur les coteaux, au milieu des vignes. On grimpe même dans un refuge à Aas, au-dessus de Laruns, près d'un troupeau de brebis mené par son berger.

Et puis on s'amuse de voir un article sur la Section Paloise dans La République des Pyrénées : pour le film, la production a visiblement changé le titre : il est écrit "En route vers la finale", ce qui semble optimiste quand on sait que les vert-et-blanc n'ont pas eu de finale de Top 14 en ligne de mire depuis... quelques années.

Pour ce qui est du scénario, des "Sauveterre-en-Béarn" au lieu de "Sauveterre-de-Béarn, on laisse le spectateur juge. Niveau décors, en revanche, on est servis !